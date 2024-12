Bcc Magna Grecia e Fondazione Grande Lucania insieme per il progetto “Note in Viaggio”, ecco le località interessate

La Fondazione Grande Lucania ONLUS, ente collegato alla Banca di Credito Cooperativo Magna Grecia, per il periodo natalizio 2024, darà avvio il progetto “NOTE IN VIAGGIO” finalizzato a promuovere, nell’area interessata dall’iniziativa, il turismo musicale. Il Presidente della Fondazione, dott. Giancarlo Guercio, spiega che l’iniziativa si articola in un itinerario artistico-culturale che coinvolge il territorio, il suo patrimonio e le risorse umane locali.

“Obiettivo è coniugare itinerari, musica e teatro per promuovere il turismo di prossimità attraverso una fruizione sostenibile del patrimonio culturale dei piccoli borghi e prevalentemente delle aree interne, creare una rete di collaborazioni per accrescere l’offerta turistica invernale per coloro che viaggiano per interessi musicali, privilegiare le tematiche della tradizione natalizia, l’utilizzo di chiese e auditorium e valorizzare gli artisti del territorio“.

Il programma dell’evento “Note in Viaggio”, curato dal Direttore Artistico M° Mauro Navarra, si articola in spettacoli che spaziano dalla musica al teatro e che toccheranno, per l’edizione 2024, n. 6 località: Agropoli, Buccino, Moio della Civitella, Sala Consilina, Vallo della Lucania e Viggianello, piccolo borgo del potentino.

Gli appuntamenti

La rassegna prenderà il via il prossimo 14 dicembre a Buccino con Piera Lombardi nel santuario di Maria Santissima Immacolata in un viaggio musicale che fonde le tradizioni del Sud Italia con sonorità etno-world e canti natalizi.

Il 15 dicembre il Palazzo della Cultura del Comune di Vallo della Lucania accoglierà Ylenia Cimmino e Pasquale Vitale in un raffinato repertorio classico per flauto e chitarra.

Il 21 dicembre il Teatro comunale di Sala Consilina ospiterà il concerto dei Diesis Ensemble e Alina Di Polito in un omaggio al Maestro Ennio Morricone e un repertorio tra musiche da film e classici natalizi.

Il centro storico di Agropoli il 22 dicembre accoglierà, presso la chiesa dei SS. Pietro e Paolo, lo spettacolo “La Vita di una Stella”, un recital emozionante tra parole e musica che vedrà protagonisti Paola Salurso, Antonio Speranza, Melissa Di Matteo, Francesco Citera, Pietro Ciuccio e Filippo D’Allio.

A Moio della Civitella il 23 dicembre, nella antica Chiesa di San Bartolomeo di Pellare, l’artista Stefano De Majo si esibirà nella piece “E io ci sto”, uno spettacolo di teatro-canzone ispirato a Rino Gaetano con la musica dal vivo degli Export.

La rassegna si chiuderà Il 29 dicembre a Viggianello con il concerto natalizio “In Dulci Jubilo” del Coro Polifonico di Foria diretto da Pina D’Alessandro e vedrà la partecipazione di Nicola Napolitano.

Particolare attenzione è stata riservata alla promozione dei giovani artisti emergenti ai quali, in apertura degli spettacoli, è riservata l’esibizione delle loro perfomances e tra questi Michele Pellegrino e Luisa Rizzo, rappresentanti della nuova generazione di talenti locali.

Le finalità

L’evento “Note in Viaggio” nell’ambito del progetto dedicato al turismo musicale, è un esempio concreto di come la cultura possa essere motore di sinergie tra comunità locali e istituzioni, connubio di tradizione, turismo, innovazione e valorizzazione del patrimonio materiale ed immateriale del territorio.