La Bcc Magna Grecia alla Convention Idee di Padova

La BCC Magna Grecia è in prima fila a Padova, dove è iniziata questa mattina la ventesima Convention di iDEE, l’Associazione delle donne del Credito Cooperativo che quest’anno ha per tema “VulnerABILITY. Il coraggio di esporsi”.

La sede dei lavori, nella giornata di oggi, sabato 9 novembre, è l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Padova. A rappresentare l’Istituto di Credito presieduto da Lucio Alfieri e diretto dal D.G. Salvatore Angione a Padova è presente per l’importante appuntamento una qualificata delegazione guidata da Rosa Lefante, membro del CDA e da sempre tra i soci più attivi dell’Associazione iDEE. Al suo fianco Maddalena Fortunato, Coordinatrice territoriale in Basilicata di iDEE, e Giuseppina Morano, dipendente della BCC Magna Grecia di iDEE.

La Convention, per il grande numero di iscritti – oltre 300 i partecipanti in presenza – viene anche trasmessa in diretta streaming. La diretta è disponibile al link: https://www.youtube.com/channel/UCjAoB9G_1iY2ZEwMGaOlpxg

L’Associazione iDEE è stata fondata su impulso di Federcasse nel 2004 con la finalità di promuovere e valorizzare il contributo delle donne del Credito Cooperativo attraverso le sue attività, e conta oggi più di 900 soci, con ruoli diversi all’interno del Credito Cooperativo. Il titolo scelto per la Convention è pensato per esplorare la forza generativa della vulnerabilità. Una condizione che mette in relazione con gli altri, dà spazio alla creatività, all’innovazione e all’alleanza tra i generi. Il tema sarà sviluppato attraverso ambiti e focus diversi, dalla vulnerabilità sociale ed economica, a quella fisica.

“Siamo particolarmente orgogliosi -commenta Rosa Lefante– di rappresentare la BCC Magna Grecia a questa 20^ Convention di iDEE, importante momento di riflessione e confronto per tutte noi, donne del Credito Cooperativo, da sempre impegnate a dare valore al nostro lavoro e a portare avanti il cambiamento. Il tema ‘VulnerABILITY’ ci invita a riconoscere la forza che risiede nella vulnerabilità, un punto di contatto che rende le donne più aperte alla creatività, all’innovazione e al dialogo tra generi. La presenza numerosa e l’attenzione dedicata a questa edizione dimostrano quanto sia fondamentale promuovere questi valori all’interno e all’esterno delle nostre comunità. La BCC Magna Grecia è qui per sostenere, partecipare e crescere insieme a questa rete di donne che creano cambiamento.”

I lavori sono stati aperti dalla Presidente di “iDEE” Teresa Fiordelisi. Tra i relatori, Teresa Cinque, Autrice e monologhista; Elena Marta, Professoressa ordinaria di psicologia sociale e di comunità presso la Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica del S. Cuore di Milano e Brescia; Attipko Amee Akpene, “Charity“, Presidente dell’Unione delle Donne Rurali togolesi (UGFRTO); Leonardo Becchetti, Economista, Professore Ordinario di Economia Politica presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma Tor Vergana; Valentina Rotondi, Docente e ricercatrice all’Università SUPSI di Lugano e ricercatrice associata presso il Dipartimento di Sociologia e il Nuffield College dell’Università di Oxford; esponenti delle Giovani Socie e dei Giovani Soci del Credito Cooperativo, Federcasse, dei Gruppi Bancari Cooperativi BCC Iccrea e Cassa Centrale e della Federazione Cooperative Raiffeisen.