Soccorsa dopo quasi due ore, morta la 52enne di San Mauro Cilento

È morta dopo cinque giorni di agonia Anna Materazzi, la 52enne di San Mauro Cilento che aveva accusato un malore nella tarda mattinata del primo gennaio. La sua vicenda aveva scatenato un’ondata di polemiche considerato che per ricevere assistenza la donna aveva dovuto attendere circa novanta minuti.

La vicenda

Il marito aveva chiesto assistenza presso le guardie mediche di San Mauro Cilento ed Acciaroli ma in entrambi i casi i turni erano scoperti per assenza di medici.

Sul posto è poi giunta un’ambulanza da Santa Maria di Castellabate con a bordo il solo infermiere che non ha potuto garantire necessaria assistenza vista la gravità della situazione. Solo dopo circa novanta minuti ha raggiunto San Mauro Cilento un’automedica proveniente da Vallo della Lucania con a bordo un medico.

La donna è stata quindi stabilizzata e trasferita in ospedale dove purtroppo è deceduta.

Le polemiche e il lutto

La questione ha generato dubbi e polemiche: la vita di Anna Materazzi poteva essere salvata se avesse avuto assistenza medica immediata?

Il sindaco del centro cilentano, Carlo Pisacane, insieme agli altri amministratori del comprensorio, è pronto a chiedere maggiore assistenza sanitaria in queste aree lontane dai presidi sanitari.

Oggi, però, è il momento del dolore per un lutto che ha scosso l’intera comunità.

“Spero che tutto questo almeno serva a qualcosa perché uno che chiama soccorsi per una cosa grave non può aspettare 2/2:30 ore per un ambulanza senza medico a bordo”, l’amaro commento del fratello della vittima.