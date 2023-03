Sicurezza stradale ad Agropoli: al via l’installazione di attraversamenti pedonali, ecco dove

Iniziate nelle ultime ore le opere per la predisposizione degli attraversamenti pedonali rialzati in via S. Pio X ad Agropoli, un importante intervento per garantire la sicurezza stradale e contenere il fenomeno delle corse automobilistiche e motociclistiche.

Ecco gli interventi

Una volta completati gli interventi in questo tratto stradale, il progetto continuerà su via Colombo, il lungomare San Marco e via Risorgimento. L’aggiornamento della segnaletica verticale con pannelli lampeggianti e pali dell’illuminazione sarà ovviamente una parte essenziale di queste opere.

L’iter

L’avvio di queste opere rappresenta la conclusione di quanto stabilito con l’apposita delibera di giunta dello scorso dicembre, una scelta che è stata presa per garantire un importante segnale alla città e limitare la pericolosità delle corse notturne su strada.

Questa problematica, da tempo al centro delle attenzioni delle autorità locali, ha finalmente trovato una soluzione concreta e siamo certi che questi interventi avranno un grande impatto sulla sicurezza dei pedoni e degli automobilisti che si muovono nella zona.

Le dichiarazioni

“La nostra Città è impegnata a fare la propria parte per affrontare tutte le problematiche che interessano il territorio, grandi e piccole che siano. Con queste opere, siamo orgogliosi di aver compiuto un importante passo avanti verso la tutela della sicurezza stradale e la promozione della cultura della legalità.

Vogliamo ringraziare il comandante della Polizia Locale, magg. Antonio Rinaldi, per il suo importante impulso e il consigliere Maurizio Abagnala per la collaborazione. Questo è solo l’inizio del nostro impegno per la città, continueremo a monitorare attentamente l’intero territorio, pronti ad intervenire anche in altre zone“.