Agropoli, rinviato il Consiglio comunale al prossimo 24 marzo | VIDEO

Si è conclusa con un nulla di fatto la prima seduta del Consiglio Comunale che si sarebbe dovuta svolgere questa mattina, mercoledì 15 marzo, presso l’aula consiliare del comune di Agropoli.

Non si raggiunge il numero, la seduta è sciolta

Il numero legale dei Consiglieri di maggioranza non si è raggiunto e come da regolamento dopo l’attesa di un’ora la seduta è stata sciolta dal presidente del Consiglio, Franco Di Biasi. Presenti in aula solo il presidente del Consiglio, il Segretario Generale e i quattro consiglieri di opposizione.

Toni alti e tanta delusione da parte della minoranza che per la seconda volta ha gridato a voce alta la mancanza di rispetto e di democrazia verso i cittadini che attendevano la discussione dei punti all’ordine del giorno e soprattutto delle mozioni e interrogazioni presentate dai consiglieri di minoranza Pesce, La Porta, Serra e Santosuosso.

Le dichiarazioni

“Quello che è accaduto nella casa comunale lo avevo preannunciato in un post su Facebook alcuni giorni fa” – così il consigliere di minoranza Massimo la Porta -.

“Ci hanno messo il bavaglio e lo hanno messo all’intera città libera” – ha sottolineato Raffaele Pesce ai nostri microfoni.

“I banchi vuoti nell’aula consiliare oggi, spero, dichiara il Consigliere di minoranza Elvira Serra, abbiano raccontato non di violenza, non di prepotenza, non di voce negata e spero che davvero tutti i consiglieri comunale fossero malati ed avessero il certificato medico.

Rinviato, dunque, per la seconda volta il Consiglio comunale al prossimo 24 Marzo alle ore 17.00.