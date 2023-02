Agropoli, convocato consiglio comunale: 16 interrogazioni della minoranza. Pesce chiede seduta monotematica sull’ospedale

È stato convocato per il prossimo 23 febbraio, alle ore 16.30, il consiglio comunale di Agropoli. Saranno ben 27 i punti all’ordine del giorno, con 16 tra interrogazioni e mozioni della minoranza. La maggioranza, invece, porterà all’attenzione dell’assise principalmente questioni di natura tecnica, ma anche l’approvazione del nuvo regolamento del centro sociale Pietro Antelmo.

Le interrogazioni della minoranza

Recupero crediti, centro urbano, parcheggio in centro, sono le questioni su cui chiederà chiarimenti il consigliere Gerardo Santosuosso. Elvira Serra, invece, punterà i riflettori su eventi in piazzetta Costantinopoli, mensa scolastica e bretella Eboli – Agropoli. Una questione, quest’ultima, su cui anche Massimo La Porta ha chiesto chiarimenti. Presentate, inoltre, interrogazioni su sicurezza e ordine pubblico, piano commerciale e posidonia oceanica.

Infine Raffaele Pesce chiede chiarimenti sull’Antiquarium di Agropoli, la Fornace di Campamento, le festività natalizie, sulle frane in località Fuonti, sul credito vantato dalla Sarim e infine sul Piano di utilizzazione del Demanio Marittimo.

«Gli argomenti da trattare sono tanti, non è semplice sceglierli e dare la precedenza all’uno o all’altro, un consiglio al mese non basta ed a gennaio non è stato convocato.

Io cerco di portare, nell’aula propria della democrazia, oltte che nelle commissioni, tutte le questioni di interesse generale che riscontro direttamente e tutte quelle che mi vengono sottoposte», spiega Pesce.

La sanità

Il consigliere del gruppo Liberi e Forti ha chiesto anche la convocazione di un consiglio comunale monotematico sulla questione sanità e sul pronto soccorso dell’ospedale di Agropoli.