Sicurezza Cilentana, il presidente Codacons Lanzara: “Faremo una raccolta firme” | VIDEO

La sicurezza degli automobilisti lungo la strada statale 18 Variante Cilentana è al centro di numerose polemiche e discussioni. A causa dei troppi incidenti, spesso mortali, che hanno riguardato l’importante arteria di collegamento del Cilento. Una questione sulla quale si è espresso anche il presidente di Codacons Cilento Bartolomeo Lanzara.

Le dichiarazioni

“La competenza sulla cilentana ormai già da parecchio tempo è passata ad Anas che ha tutte le risorse economiche e professionali per poterla riprogettare. La Cilentana rappresenta una delle arterie principali non solo del Cilento ma di tutta l’area a Sud della provincia di Salerno. Tempo fa l’ACI aveva già segnalato l’incidenza di sinistri mortali sulla Cilentana e aveva messo in rilievo una serie di problematiche sulla viabilità in tutta l’aria a sud della provincia di Salerno, che a questo punto dovrebbe essere rivista per intero.

Una situazione già nota

Una situazione già nota da tempo. Una situazione denunciata da noi Codacons Cilento già diverse volte per cui io questa mattina faccio un appello ai sindaci, alla Provincia e alle autorità competente di denunciare e segnalare questa situazione. Noi faremo una richiesta d’intervento ad Anas e valutiamo anche la possibilità di fare una raccolta firme”.