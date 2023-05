Sicignano degli Alburni si illumina a led: l’area P.I.P. dotata di un impianto intelligente

A Sicignano degli Alburni l’area destinata agli insediamenti produttivi, la cosiddetta “area P.I.P.” è stata dotata di pubblica illuminazione.

Un impianto intelligente per ridurre i costi e per illuminare le zone poco frequentate

La zona, sita nei pressi dello svincolo autostradale, è stata illuminata grazie all’installazione di un impianto intelligente che nelle fasce orarie notturne e poco frequentate prevede accensioni alternate e che resta disattivo nelle aree che, per il momento, non sono occupate da attività produttive.

L’area P.I.P. del comune, retto dal sindaco Giacomo Orco, è diventata così più visibile, più accogliente e più sicura.

Il commento

“E’ solo un primo passo e siamo consapevoli che abbiamo ancora tanto fare. L’amministrazione crede fortemente all’importanza della nostra area P.I.P., situata in uno snodo cruciale tra l’autostrada A2 del Mediterraneo e la Basentana, per questo motivo, sin dall’insediamento, abbiamo lavorato su più fronti per dare dignità alle attività produttive già esistenti ed all’intera area P.I.P..

Infatti, oltre ad aver finalmente sbloccato i precedenti intoppi legati all’illuminazione, stiamo lavorando per agevolarne la viabilità mediante un ulteriore sbocco per i sotto servizi fognari utile a definire l’annosa questione relativa ai lotti stessi facenti parte dell’area P.I.P.” hanno fatto sapere dalla casa comunale.

L’amministrazione, in questo periodo, è a lavoro per l’approvazione del P.U.C., in seguito alla quale si potrà procedere con tutti gli atti necessari per l’assegnazione degli altri lotti destinati agli insediamenti produttivi.