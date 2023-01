Siccità e danni alle aziende agricole: arrivano i risarcimenti per le aziende agricole di Corleto Monforte

C’è tempo fino al 28 gennaio 2023 per presentare le domande di contributo da parte delle aziende agricole che operano nel territorio del Comune di Corleto Monforte per ottenere il risarcimento dei danni causati da calamità naturali dovute alla siccità nei mesi da maggio a settembre 2022.

Siccità, i ristori per le aziende agricole

Tra i comuni della Campania, in provincia di Salerno l’unico comune ad essere stato dichiarato in stato di calamità naturale per la siccità è stato Corleto Monforte.

Governo e Regione hanno inserito il centro alburnino nell’elenco dei Comuni colpiti dalla siccità da maggio a settembre 2022, riconoscendo dunque la richiesta dello stato di calamità avanzata dal Comune.

I risarcimenti

Anche a margine di sopralluoghi è stato stimato che le aziende del centro alburnino hanno subito danni per circa 820.000 euro (43%). L’indennizzo stabilito dal Ministero dell’Agricoltura coprirà i danni subiti dagli agricoltori alle colture foraggere, ai pascoli, ai terreni coltivati e agli alberi di castagno nel comune di Corleto Monforte.

I danni provocati dalla siccità

La siccità può causare danni significativi all’agricoltura, poiché la mancanza di acqua può ridurre la crescita e la produzione di colture. Inoltre, la siccità può rendere le colture più suscettibili a malattie e parassiti, e può anche causare la morte di piante e animali. In alcuni casi, la siccità può anche rendere difficile o impossibile l’irrigazione delle colture, il che può avere un impatto ancora più grave sulla produzione agricola.