Allarme siccità: le aziende agricole che registrano danni alle coltivazioni potranno ricevere dei sostegni, ecco come

Le aziende agricole di Corleto Monforte, che nel periodo compreso tra maggio e agosto 2022 hanno registrato danni alle coltivazioni a causa della siccità, potranno inoltrare, entro il 28 gennaio 2023, la domanda per ricevere dei sostegni.

Ecco l’iter del Comune di Corleto Monforte

L’opportunità di poter riconoscere agli agricoltori un aiuto economico è stata ottenuta in seguito ad un iter molto lungo intrapreso dall’ente: il Comune di Corleto Monforte, nell’agosto 2022, tramite un’apposita delibera di Giunta Municipale, dichiarò lo stato di calamità naturale dovuto alla siccità su tutto il territorio comunale.

La delibera fu trasmessa anche alla Comunità Montana Alburni e il comune cilentano, ad altissima vocazione agricola, fu inserito dalla Regione Campania proprio nell’elenco dei comuni colpiti da siccità.

Per verificare la veridicità di quanto dichiarato, l’ente regionale inviò anche un proprio funzionario a Corleto Monforte e, in seguito a tutti i rilievi opportuni, fu riconosciuto un danno potenziale quantificato per una cifra che sfiorava gli ottocentoventimila euro, con una percentuale del 43%, la più alta dell’intera Regione Campania.

Sostegni a causa degli ingenti danni provocati dagli eventi calamitosi

Con il decreto del 7 dicembre 2022, emesso dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, è stata dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi di siccità e il comune di Corleto Monforte è risultato l’unico, tra quelli della provincia di Salerno, a cui tale stato di calamità naturale è stato riconosciuto.

Il Ministero Agricoltura, la regione Campania e la Comunità Montana “Alburni”, alla luca di tale decreto, hanno emesso l’avviso pubblico per portare a conoscenza le aziende agricole del territorio della possibilità di inoltrare la domanda di aiuto scaricabile dal sito istituzionale della Comunità Montana Alburni e dal sito istituzionale dello stesso Comune di Corleto Monforte.

Le dichiarazioni

«Gli atti e le attività svolte dal Comune di Corleto Monforte, dimostrano la forte attenzione al territorio e alla salvaguardia delle aziende, in questo caso agricole. E’ la dimostrazione che si lavora nell’interesse di tutti, cercando di essere vicini e al fianco delle attività produttive» hanno fatto sapere dal comune cilentano retto dal sindaco Filippo Ferraro.

«Un ringraziamento va rivolto alla Comunità Montana Alburni-fa sapere il primo cittadino di Corleto Monforte-alla Regione Campania e al Ministero dell’Agricoltura per la collaborazione mostrata e un apprezzamento verso il vicesindaco, Antonio Cancro che in questo mese ha seguito tutta la procedura».