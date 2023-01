Siamo nei giorni della merla, andiamo alla scoperta del Monte Cervati, Gelbison e Vesole | Foto

Siamo nei giorni più freddi dell’anno, i cosiddetti giorni della merla. Un gennaio freddo e con neve sulle alture del Cilento e Vallo di Diano.

Scorri le foto e scopri qualche curiosità

I monti si stanno vestendo di bianco e le persone si stanno godendo scenari mozzafiato e suggestivi. In questo articolo, vi proponiamo una serie di scatti realizzati dagli utenti di InfoCilento.

Monte Cervati-Sanza foto di @le_tre_t_del_cervati

Il Monte Cervati è il secondo rilievo più alto della Campania: con i suoi 1899 metri di altezza svetta placido all’interno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni, e rappresenta una grande attrattiva per gli appassionati della montagna e del trekking in mezzo alla natura.

Raggiungerne la vetta è sicuramente una sfida allo stesso tempo stimolante e se anche tu hai intenzione di intraprendere la scalata, vedrai che la soddisfazione sarà immensa.

Prima di tutto, devi sapere che ci sono tre modi principali per arrivare in cima partendo dal comune di Sanza, in provincia di Salero.

Il primo, e anche il più comodo e facile lungo una strada sterrata, ed è anche interamente percorribile in auto: una strada sterrata lunga 17 km ti condurrà fino alla Cappella della Madonna della Neve.

Monte Vesole-Trentinara-foto di @_trentinara_

Ricco di flora (abeti, faggi) e di fauna (lupi, cinghiali, ricci) e di un sottobosco sviluppatissimo (funghi, fragole, tartufi).

Bisogna segnalare inoltre che lungo le pendici del monte ha avuto origine una particolare varietà di castagna che si avvale del marchio IGP e che è conosciuta col nome di Marrone di Roccadaspide.

Monte Gelboson-foto di @biancapesca

Situato al centro del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, contiguo ad est con la grande area forestale di Pruno, la cima si trova nel comune di Novi Velia.

Il corpo montuoso tocca anche i comuni di Cannalonga, Ceraso, Cuccaro Vetere, Futani, Laurito, Montano Antilia, Rofrano e Vallo della Lucania.

Sulla cima del monte sorge un santuario, quello della Madonna del Monte Sacro, allo sommità del quale è posta una grande croce in metallo, visibile da diversi abitati del Cilento quando illuminata.

Mare d’inverno a Sapri-foto di @gae.barbella

Roccagloriosa-foto di @mlle_elocin

Palinuro-foto di @b_sandy_212

Ispani-foto di @spina_benches

Villammare-foto di @ladygiovannabi

San Giovanni a Piro-foto di @sentieriepercorsidelcilento

San Mango-foto di @renatachirico_

