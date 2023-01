Neve e disagi sulle alture del Cilento: chiuso un tratto di strada a Trentinara, ecco i dettagli

Le abbondanti nevicate dei giorni scorsi non hanno risparmiato le alture di Trentinara. Nel tratto viario che collega la cittadina a Roccadaspide, passando per la montagna, il manto stradale risulta particolarmente scivoloso.

Il provvedimento di Trentinara

A causa di uno strato di ghiaccio che vi si è formato sopra, risulta particolarmente pericoloso quel tratto di strada e quindi risulta necessario intervenire con lo scopo di garantire la pubblica incolumità.

Il sindaco di Trentinara Rosario Carione, ha predisposto l’ordinanza di chiusura della strada. Il tratto a cui fa riferimento l’ordinanza riguarda, nello specifico, quello della strada intercomunale a partire dal km1+100 ossia dall’intersezione con la strada in località Perato fino all’intersezione con la provinciale Roccadaspide-Monteforte Cilento. La strada rimarrà chiusa fino a nuove disposizioni da parte dell’ente.

Il maltempo

Le piogge che hanno interessato l’Italia e il Cilento in queste ultime settimane, hanno fatto registrare una serie di disagi, soprattutto nelle aree interne.

Smottamenti, dissesti, frane, problemi che hanno ostacolato la viabilità provocando anche danni alla circolazione. Nei giorni scorsi, ad esempio, il sindaco Stefano Pisani, aveva segnalato una frana sulla provinciale tra il Capoluogo e le frazioni costiere.

I disagi registrati nel Cilento

Criticità si sono segnalate anche sulla Provinciale Omignano-Sessa Cilento a causa di smottamenti, a Sessa Cilento-Valle Cilento e un restringimento di carreggiata sulla strada di Rizzico a Pisciotta.

L’appello è sempre lo stesso, la Protezione Civile, infatti, raccomanda i sindaci e le autorità competenti a provvedere alla messa in sicurezza di strade che presentano criticità legate al dissesto idrogeologico e che, in presenza di eventi calamitosi, possono trasformarsi in veri e propri scenari pericolosi.

Polemiche anche da parte dei cittadini che chiedono più interventi sulle strade per evitare il rischio di isolamento di intere comunità che già quotidianamente affrontano i disagi determinati da una rete viaria in condizioni non ottimali.