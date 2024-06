Si ustiona mentre accende il barbecue: 40enne cavese in ospedale

Grave incidente domestico, nel primo pomeriggio di domenica scorsa, per un commerciante di Cava de’ Tirreni. L’uomo, di 40 anni, stava accendendo il barbecue quando è rimasto ustionato a causa di un ritorno di fiamma dopo aver versato alcol sui carboni. Scattato l’allarme, sono intervenuti sul posto i sanitari del 118.

Il 40enne è stato trasferito al Cardarelli di Napoli, specializzato nella cura delle ustioni.

È stato ricoverato in rianimazione ma, fortunatamente, non è in pericolo di vita. Le ustioni, stando a quanto si apprende, hanno interessato volto, braccia e collo.