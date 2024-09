Si torna a scuola: oggi i primi rientri nel salernitano

È la settimana del ritorno a scuola. Secondo calendario regionale il prossimo 12 settembre tutti gli istituti riapriranno le loro porte per la ripresa dell’anno scolastico. Tuttavia non mancano eccezioni. Rientro anticipato per gli studenti del Cenni – Marconi e dell’Ancel Keys. Una scelta assolutamente possibile in quanto rientrante nell’autonomia scolastica degli istituti.

Chi è già in classe

Gli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo di Castelnuovo Cilento che ha i suoi plessi anche a Casal Velino, Pollica e San Mauro, avranno quindi due giorni in meno di vacanza. Rientro anticipato anche per gli studenti dell’IIS Cenni Marconi e per quelli di Eboli.

Per tutti gli altri, invece, c’è la possibilità di restare a casa fino a mercoledì.

Rientro a scuola e prime chiusure per il maltempo

Intanto l’allerta meteo ha fatto slittare l’avvio dell’anno scolastico in altri istituti che pure avevano scelto di anticipare il rientro: i sindaci della Costiera Amalfitana, Cava dei Tirreni, Pagani e Roccapiemonte hanno varato il provvedimento per le condizioni meteo avverse.

Non solo: c’è anche uno sciopero dei trasporti che preoccupa sindaci e dirigenti scolastici. La campanella in questi centri suonerà domani.