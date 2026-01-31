Si cerca Don John, Altavilla Silentina: «Qui è stato novizio, non si vede da mesi, speriamo solo stia bene»

Ad Altavilla Silentina Don John, Padre John Fredy Gutierrez Sanchez, 49 anni, sacerdote di origini colombiane, ha passato molto tempo. Adottato e accolto da una famiglia del posto, la famiglia Di Feo tanto stimata e benvoluta dagli altavillesi, non si hanno più notizie di Padre John almeno dal 2023, quando i cittadini lo avrebbero visto e sentito per le ultime volte, una scelta volontaria quella di Don John di sparire, una scelta che non si sa da cosa possa essere stata dettata.

La testimonianza

Antonio Di Feo che ha accolto, proprio come se fosse stato un figlio adottivo, Don John, nella sua casa, ha confermato di non avere più sue notizie dal dicembre 2023: “Intorno al 12 dicembre 2023 ci disse che ci saremmo sentiti per Natale, ma da allora non abbiamo più sue notizie. Se siamo preoccupati? Ora è esploso il caso perché il Tribunale Diocesano ha reso nota la notizia della sua irreperibilità, ma noi siamo rassegnati da tempo, abbiamo provato a chiedere a qualcuno competente notizie di Don John, in passato, ma essendo una persona maggiorenne e nel pieno delle sue facoltà, non abbiamo avuto modo di reperire informazioni. Speriamo solo che stia bene” ha fatto sapere Di Feo, già Sindaco di Altavilla Silentina, raggiunto telefonicamente da InfoCilento.

Il “mito” di Don John nelle comunità cilentane

Le telecamere e i microfoni di InfoCilento hanno attraversato le strade di Altavilla Silentina per chiedere alla gente un ricordo, un’informazione, in pratica quello che sanno di Don John, magari un aneddoto che li lega a questa figura molto controversa: amato in alcune comunità, ha fatto discutere in altre e circa sei anni fa la comunità di Piaggine protestò per continuare ad averlo come parroco del paese, arrivando a rivolgersi persino alla Diocesi di Vallo della Lucania interfacciandosi con l’allora Vescovo, Mons. Ciro Miniero.

Parroco a Magliano Vetere, Stella Cilento, Piaggine, Stio e passando per Roccadaspide e Capaccio Paestum, ha 49 anni Padre John di origini colombiane, chi lo ha conosciuto bene non ha sue notizie dal 2023, ma il caso è esploso da pochissimo, da quando il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo ha avviato le ricerche per rintracciarlo al fine di notificargli degli atti nell’ambito di un procedimento canonico-amministrativo a suo carico.

“Chi ha visto Padre John”?

Ad Altavilla Silentina, Padre John ha fatto il noviziato con i vocazionisti per poi passare nei Diocesani, ma oggi che fine ha fatto? Noi di InfoCilento abbiamo raccolto anche le idee e le preoccupazioni degli altavillesi che lo hanno conosciuto.