Continua il mistero di don Jhon Fredy Gutierrez Sanchez. Il padre adottivo: «Nessuna notizia da due anni»

Che fine ha fatto don John Fredy Gutierrez Sanchez? Dopo la diffusione della notizia della sua scomparsa e l’appello del Tribunale Ecclesiastico di Napoli a chiunque avesse sue informazioni, nelle comunità in cui ha svolto il servizio sacerdotale non si parla d’altro.

Da Stella Cilento a Magliano Vetere, passando per Piaggine, Stio e Roccadaspide, in tanti si chiedono dove sia ora il parroco d’origine colombiana. Un uomo apprezzato dai giovani per il suo modo di interagire, ma anche figura controversa, finita in passato al centro delle cronache e destinataria di un procedimento penale-amministrativo promosso dall’attuale vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania.

Di lui, però, non c’è traccia. Risulta irreperibile persino per la notifica degli atti del tribunale. La sua ultima parrocchia è stata quella della Divina Provvidenza a Capaccio Paestum, dove ha ricoperto l’incarico di viceparroco. Dagli atti in possesso della Chiesa, l’ultima dimora nota è la Casa Regina Mundi della Congregazione Missionari della Redenzione, a Melito di Napoli. In precedenza viveva ad Altavilla Silentina, dove risiede tuttora la sua famiglia adottiva. Ma anche loro, sentiti da InfoCilento, sono all’oscuro del destino di don John.

La preoccupazione della famiglia adottiva

«Da un punto di vista affettivo siamo molto preoccupati, ma ormai siamo rassegnati a non averlo più con noi», spiega Antonio Di Feo, padre adottivo del sacerdote e già sindaco di Altavilla Silentina per due mandati. «L’ultimo contatto con don John Gutierrez risale al dicembre 2023. Dal 24 dicembre di quell’anno è sparito da casa. Abbiamo aspettato che si facesse sentire per gli auguri di Natale, ma non abbiamo più avuto sue notizie». La famiglia si è rivolta anche ad altri parroci del comprensorio, senza ottenere risposte. «Ci siamo rivolti alle autorità – aggiunge Di Feo – ma essendo maggiorenne e nel pieno delle sue facoltà, ci è stato spiegato che non possiamo contravvenire alle sue decisioni. Anche se scoprissimo dove si trova, non ci sarebbe modo di farlo tornare».

Dopo mesi di silenzio, la storia del sacerdote sembrava caduta nel vuoto, ma il clamore provocato dalle recenti notizie ha riportato il caso alla ribalta. «In tanti ci chiedono di lui», conclude il padre adottivo. «Ci auguriamo con tutto il cuore che non gli sia successo nulla. Non ci chiediamo più perché si sia allontanato, è stata una sua scelta; speriamo solo di ricevere informazioni sul suo stato di salute».

L’attesa dei fedeli per le sorti di don John Gutierrez

Intanto, tra i fedeli crescono gli interrogativi. Le supposizioni si rincorrono: tra chi nutre dubbi maliziosi e chi manifesta sincera preoccupazione per la sua sorte. L’apprensione è forte soprattutto nella comunità di Piaggine. Proprio qui, nel 2019, i fedeli scesero in piazza per manifestare contro la decisione dell’allora vescovo, Ciro Miniero, che ne aveva disposto il trasferimento in un’altra parrocchia.