Settimana letteraria di Roccagloriosa, un’occasione unica per scoprire e amare la letteratura

Dal 5 al 13 luglio, il borgo di Roccagloriosa si trasformerà in un festival letterario, con la sua tanto attesa Settimana Letteraria. L’evento, giunto alla sua dodicesima edizione, sarà un’occasione unica per gli amanti della letteratura e della cultura di incontrarsi e condividere la passione per la lettura e la scrittura.

Un programma ricco e variegato

Il programma della Settimana Letteraria prevede una serie di eventi, tra cui incontri con autori affermati, tavole rotonde su tematiche attuali e momenti di confronto aperti a tutti. Tra gli eventi in programma, il premio Marilena Caruso, dedicato a monologhi teatrali, che si terrà domenica 6 luglio alle ore 21 in piazza Europa. Sabato 12 luglio, invece, sarà la volta della cerimonia di premiazione del Premio Letterario Roccagloriosa, alle ore 19 in piazza San Nicola.

L’obiettivo della Settimana Letteraria di Roccagloriosa è di diffondere la passione per la lettura, stimolare il talento degli scrittori emergenti e promuovere il patrimonio culturale del territorio. L’evento è organizzato dall’Associazione culturale onlus Effetto Donna, col patrocinio del Comune di Roccagloriosa, di Nati per Leggere Campania e del Parco Nazionale del Cilento, valle di Diano e Alburni.

Un’occasione per la comunità

La presidente dell’Associazione Effetto Donna, Carmela Puglia, ha commentato: “Siamo felici di ospitare questa iniziativa che valorizza la nostra comunità e la nostra storia culturale. La Settimana Letteraria rappresenta un momento di crescita e di incontro, fondamentale per rafforzare il senso di appartenenza e stimolare la creatività.”