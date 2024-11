Sessa Cilento dice no alla violenza di genere: un evento per sensibilizzare e unire

Il Comune di Sessa Cilento, guidato dal sindaco Gerardo Botti, ha organizzato un evento dedicato alla lotta contro la violenza di genere. L’iniziativa, in programma il 29 novembre, vedrà la partecipazione di cittadini, istituzioni e associazioni, tutti uniti nel condannare un fenomeno ancora troppo diffuso.

Un messaggio forte contro la violenza

L’evento rappresenta un’occasione importante per riflettere sulle cause e sulle conseguenze della violenza di genere, ma anche per celebrare le competenze femminili e promuovere una cultura del rispetto.

Melissa Di Matteo condurrà l’evento: regista, educatrice teatrale, ideatrice di Eventi culturali, proprio il 24 novembre ha debuttato con “Flos Maleficarum (Il Fiore delle Streghe)” uno spettacolo contro la violenza di genere che ha riscontrato un grande ed emozionante successo di pubblico insieme ad una squadra di artisti rinomati e giovani studenti del territorio tra incursioni e contaminazioni artistiche.

“E’ un appuntamento importante per dialogare su un tema che quest’anno si rende ancora più urgente, ogni giorno continuano le vittime della violenza di genere – Viviamo in un mondo in cui ci nascondiamo per fare l’amore, mentre la violenza e l’odio si diffondono alla luce del sole – affermava John Lennon e mai come oggi queste parole risuonano nelle nostre menti… ”, fa sapere.

Sarà inoltre possibile la visione della Mostra Interattiva in realtà aumentata realizzata per “Il fiore delle Streghe” realizzata da ExTelos (sviluppo e progettazione informatica, eccellenza del territorio cilentano). Colonna sonora dei momenti di musica e poesia saranno la pianista e cantate Tiziana Galdieri e il violinista Tommaso Immediata.

Interverrà Francesca Chirico, psicologa con cui si parlerà dei “segnali” che sin da piccoli sarebbe importante saper riconoscere, e degli effetti della violenza, compresa quella psicologica: “Mi rivolgerò ai giovanissimi in sala cercando di poterli condurre verso una piccola grande consapevolezza dei comportamenti quotidiani e del loro valore e di ciò che possono fare per la costruzione di un domani migliore”.