Sessa Cilento: al via un progetto di innovazione culturale

Il borgo storico di Sessa Cilento, diventa centro di innovazione culturale grazie al progetto di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici finanziato dal PNRR.

Il progetto

L’iniziativa, parte dell’intervento per l’attrattività dei borghi storici, punta a utilizzare la cultura come strumento di crescita economica e sociale. ItaliaFestival, partner del progetto “Il Borgo dei Mulini”, organizza una serie di forum itineranti, con l’obiettivo di stimolare il dialogo tra esperti e comunità locali, raccogliendo dati per promuovere il turismo. Il primo incontro, il 30 novembre a Palazzo Coppola, si concentrerà sulla valorizzazione locale nel contesto globale, seguito da un secondo forum sull’economia culturale nei piccoli borghi.

Gli interventi

I relatori Federico Quaranta, Mauro Francesco Minervino, Salvo Spagano e Alessandro Leon. Il terzo incontro, domenica 1 dicembre, darà spazio alle imprese culturali locali, con testimonianze di Nadia Baldi, Alessia Benincasa, Vincenzo Vaccaro e Domenico Nicoletti. Con il PNRR, Sessa Cilento si prepara a scrivere un nuovo capitolo di sviluppo culturale e sociale, con l’obiettivo di trasformare la cultura in un motore di progresso per l’intera comunità. Organizzato da ItaliaFestival in collaborazione con il Comune di Sessa Cilento, è reso possibile grazie al PNRR M1C3 – Investimento 2.1 Attrattività dei Borghi ed è finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.