Attualità

Servizi comunali a Gorga: Stio apre una sede distaccata per i cittadini

La Giunta di Stio approva l'apertura degli Uffici Demografici e Tributi a Gorga. Un servizio di prossimità per anziani e residenti della frazione.

Di:
Antonio Pagano
Stio Municipio

La Giunta comunale di Stio, guidata dal sindaco Giancarlo Trotta, ha approvato un atto di indirizzo finalizzato all’attivazione di una sede distaccata degli Uffici Demografici e Tributi. Lo sportello sarà allestito all’interno della struttura comunale di via Monsignor Stromillo, situata nella frazione Gorga, di recente oggetto di lavori di riqualificazione.

Un servizio di prossimità per anziani e categorie fragili

L’iniziativa punta ad agevolare la comunità locale, assicurando una maggiore prossimità dei servizi ed evitando che i residenti debbano spostarsi fino alla sede municipale del capoluogo per sbrigare pratiche o richiedere informazioni.

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“Tale esigenza – fanno sapere da Palazzo di Città – assume particolare rilevanza per le persone anziane, per i cittadini privi di mezzi di trasporto e, più in generale, per coloro che possono incontrare maggiori difficoltà negli spostamenti”.

Prestazioni erogate e modalità di apertura al pubblico

Presso la nuova sede distaccata saranno garantite attività di informazione, assistenza, ricezione di istanze e documentazione. Compatibilmente con le normative vigenti e con le competenze di settore, lo sportello erogherà i principali servizi legati all’Anagrafe e alla gestione dei tributi locali.

Come specificato nella delibera di Giunta, in una prima fase l’apertura al pubblico sarà garantita per un giorno alla settimana, secondo modalità organizzative definite in base alle esigenze dell’Ente e alla disponibilità del personale preposto.

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