Serre, scuole del territorio insieme per il “Concerto di Natale per la Pace”

La Scuola Civica di Musica di Serre, l’Istituto d’Istruzione Superiore “T. Confalonieri” di Campagna e l’Istituto Comprensivo Serre – Castelcivita hanno organizzato l’evento denominato “Concerto di Natale per la Pace”. L’iniziativa si terrà lunedì, 11 dicembre, alle ore 10:30, presso l’Auditorium “M. Simoncelli” del comune di Serre e sarà aperta a tutti. Il concerto sarà preceduto da un dibattito in cui interverranno il sindaco Antonio Opramolla, la consigliera delegata alla Cultura e all’Istruzione Gemma Luciani, il direttore artistico della Scuola Civica di Musica, Joao Carlos Chueire Parreira, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Serre – Castelcivita Dorotea Odato, il dirigente scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “T. Confalonieri” di Campagna Gianpiero Cerone e la docente della stessa scuola, Serena Olivieri.

L’obiettivo

La giornata, organizzata in collaborazione con l’ente comunale, sarà l’occasione per sottolineare, attraverso la musica, l’importanza di coltivare il valore della Pace. Per l’occasione tutti i componenti della comunità scolastica, le istituzioni presenti e i cittadini potranno confrontarsi e ascoltare Il concerto si aprirà con un incontro a tema durante il quale interverranno il Sindaco di Serre, Antonio Opramolla il concerto dell’orchestra e del coro del Liceo Musicale “T. Confalonieri” che si esibiranno dopo il dibattito, accompagnati dall’intervento musicale del Maestro Joao Carlos Chuerie Parreira.

“Partecipate numerosi, la bellezza della musica ci regalerà un momento di unione e bellezza, perché insieme possiamo costruire un futuro di pace” hanno fatto sapere dalla casa comunale.