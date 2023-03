Serre, oggi la proclamazione del sindaco dopo le elezioni bis

Poco dopo mezzogiorno presso l’Aula Consiliare del Palazzo Municipale, a Serre è iniziata la cerimonia per la proclamazione del sindaco, Antonio Opramolla. Rieletto primo cittadino del comune alburnino dopo il ritorno alle urne, stabilito dal TAR, per la sezione numero 2.

La proclamazione del sindaco

La proclamazione è stata presieduta dall’avvocato Corrado Spina di Battipaglia, chiamato esternamente a rivestire la carica di presidente di seggio, vista la particolarità della tornata elettorale.

Spina, difatti, viene spesso nominato dalla Prefettura per seguire le operazioni elettorali nei comuni commissariati.

Il commissario, Roberto Amantea, viceprefetto di Salerno, è rimasto a Serre poco meno di due mesi.

Il ritorno al voto

Il ritorno alle urne ha visto trionfare la lista di Opramolla che, addirittura, ha preso centinaia di voti in più rispetto alle elezioni di giugno: dopo aver sommato i voti della seconda sezione a quelli delle altre sezioni in cui gli esiti non furono annullati dal TAR, è emerso che la lista “siAMO Serre”, capeggiata da Opramolla, ha ricevuto 1332 voti contro i 1160 della lista “Ritorno al futuro” guidata da Palmiro Cornetta.

La nuova maggioranza

L’Amministrazione Comunale di Serre sarà guidata, dunque, da Antonio Opramolla e dai consiglieri Franco Mennella, Marta Pizzarelli, Francesco Turco, Antonio Luongo, Gemma Luciani, Donato Mennella, Gerardo Fragella e Patrizia Quaranta.

Faranno parte della minoranza, insieme a Palmiro Cornetta, i consiglieri Domenico Catalano, Giovanni Opramolla e Vincenzo Zito.

Spina ha ringraziato il maresciallo dei carabinieri e tutte le forze dell’ordine di Serre per aver garantito sicurezza e serenità presso il seggio.