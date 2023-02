Serre: commissariato il Comune. Tar aveva disposto il ritorno al voto in una sezione

Dopo la decisione del Tar di far ritornare al voto i cittadini della sezione 2 di Serre, questa mattina il comune alburnino è stato commissariato dal Prefetto che ha nominato il Viceprefetto, Dottor Roberto Amentea. Si ritornerà al voto nei giorni 19 e 20 marzo.

Le parole del sindaco Opramolla

“Io e la mia squadra stiamo vivendo questi giorni così particolari in un clima di grande serenità. Non si può non essere sereni e tranquilli quando si ha la coscienza pulita!

Ben presto tutta la cittadinanza riceverà, attraverso le comunicazioni rese note dal Commissario, ogni informazione sugli orari e su tutti i dettagli per poter esercitare il proprio diritto di voto.

La mia speranza, condivisa con i consiglieri e gli assessori che ancora una volta mi accompagneranno, devo dire con piacere, in questa nuova sfida, è che la serenità che sta accompagnando noi possa essere condivisa da tutti i cittadini verso cui restiamo disponibili per ogni domanda e confronto” ha affermato Opramolla.

La situazione di Agropoli

A guardare con attenzione al “caso Serre” c’è anche Agropoli. Il centro cilentano si trova in una situazione simile con il Tar chiamato a valutare la regolarità delle elezioni dopo il ricorso presentato dalla lista Liberi e Forti.