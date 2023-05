Serre: comune entra a far parte del GAL I Sentieri del Buon Vivere

Il Comune di Serre, guidato dal sindaco Antonio Opramolla, entra a far parte del GAL I Sentieri del Buon Vivere.

L’iniziativa

Si tratta di un’importante novità per il comune guidato dal sindaco Antonio Opramolla, inserito nell’area F8 – Piana del Sele, e per i residenti che potranno, così, rispondere ai bandi e alle misure proposte dall’importante organismo in modo da cogliere e beneficiari di ulteriori opportunità per lo sviluppo delle attività del territorio.

I territori del GAL I Sentieri del Buon Vivere, di cui fanno parte ben trentotto comuni, ricadono nell’area degli Alburni, del Tanagro, dell’Alto e Medio Sele e in una parte dell’Irpinia e del Terminio Cervialto, zone che condividono obiettivi, finalità e strategie di sviluppo per le aree rurali interne delle province di Salerno e Avellino.

Le dichiarazioni

“Un ringraziamento sentito va all’assessore regionale alle Politiche Agricole, Nicola Caputo, che ha espressamente e pubblicamente voluto l’inserimento di diritto di Serre nel GAL e che mai ci ha fatto mancare il suo impegno e la sua vicinanza. Entrare a far parte del GAL significa dare al nostro territorio e quindi a chi lo vive concrete opportunità di investimento e di crescita. Per noi è un risultato importantissimo che dimostra, ancora una volta, il lavoro sinergico messo in campo con gli altri enti” ha dichiarato Opramolla.