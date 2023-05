Tre convegni del GAL Cilento Regeneratio per una nuova strategia di sviluppo locale

Si terranno nei giorni 24, 25 e 26 maggio, alle ore 18:00, presso le sedi delle Comunità Montane dei comuni di Vallo della Lucania, Roccadaspide e Laureana Cilento, tre importanti convegni organizzati dal GAL Cilento Regeneratio. Gli incontri saranno incentrati sulla presentazione delle Linee guida SSL 21/27, che illustrano una nuova strategia di sviluppo locale.

I protagonisti dell’evento

I convegni vedranno la partecipazione di importanti figure, tra cui il presidente del GAL Cilento Regeneratio, Gabriele De Marco, il coordinatore Luca Cerretani, sindaci e stakeholders locali. Sarà un’occasione preziosa per riunire i rappresentanti delle comunità interessate e discutere delle prospettive di sviluppo per il territorio.

Presentazione dei risultati e del programma di consultazione

Durante gli incontri, dopo una breve illustrazione dei risultati e traguardi già raggiunti dal GAL Cilento Regeneratio, sarà presentato il programma di consultazione intitolato “La voce delle comunità locali verso Europa 21/27”. Questo programma mira a coinvolgere attivamente le comunità locali nell’elaborazione della nuova strategia, permettendo loro di esprimere le proprie opinioni e contributi.

La soddisfazione del presidente del GAL

Gabriele De Marco, presidente del GAL Cilento Regeneratio, si mostra soddisfatto dei risultati ottenuti finora nella raccolta dei dati. Durante gli incontri sul territorio, il GAL sta cercando di rappresentare al meglio possibile agli stakeholders le caratteristiche immaginate per la nuova strategia. L’obiettivo è coinvolgere tutte le parti interessate per creare un piano di sviluppo locale efficace e sostenibile per il Cilento.