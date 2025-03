Serie D: voglia di riscatto per la Gelbison | VIDEO

E’ in programma per domenica al “Valentino Giordano”, il match tra la Gelbison e l’Anzio nella 27a giornata del campionato di Serie D Girone G.

La Gelbison

I Cilentani dopo il ko nel big match con il Guidonia, proveranno a rialzare subito la testa in uno scontro che sulla carta dovrebbe essere alla portata. Mister Giampà non avrà a disposizione capitan Croce, dopo il rosso diretto acquisito a Guidonia, per il resto il tecnico calabrese recupererà Kosovan, che a differenza di Croce, ha già scontato i due turni di squalifica. Il modulo sarà sempre il 3-4-3, in porta Colella, in difesa Casella Gigliotti e Viscomi, a centrocampo agiranno Salzano e Pitarresi, sugli esterni conferme per Sognog e Coscia, mentre in avanti Prado sarà affiancato da Liurni e Dambros. La Gelbison sarà chiamata all’ennesima prova di maturità per ribadire le proprie ambizioni di promozione.

L’avversaria

L’Anzio viene da un periodo di forma estremamente negativo, la squadra laziale nel nuovo anno non ha mai trovato la vittoria, infatti nelle ultime nove gare, l’Anzio ha raccolto solo quattro dei ventisette punti disponibili. Il giocatore più rappresentativo è Di Mino, attaccante classe 03’, con già 6 reti all’attivo in questa stagione. Mister Guida proverà a fare di tutto per portare a casa punti utili per la lotta salvezza, dall’altro canto la Gelbison cercherà di ritrovare la vittoria e far valere la maggiore qualità della rosa.