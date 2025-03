Gelbison Women, beffa nel finale: Avallone non basta in Coppa Italia

La Gelbison Women esce a testa alta dalla Coppa Italia di Serie C cedendo per 2-1 sul campo del Trastevere. Negli ottavi di finale le cilentane danno, comunque, una risposta importante giocando a viso aperto contro il team laziale, che settimana scorsa in campionato aveva vinto per 4-0 contro le rossoblù.

La gara

Mister Tarabusi si affida dal primo minuto ad un 4-2-3-1 di partenza con Costantino tra i pali, Visani, Grecu, Cicchinelli ed Orsi nella linea difensiva a quattro con Coutinho e Borrelli in mediana ed il terzetto formato da Ponzio, Vergari e Sacco a supportare Avallone unica punta. Il primo tempo risulta molto equilibrato con occasioni da ambo le parti. Per le ospiti è Ponzio a provarci mentre per le locali a rendersi pericolosa è Pastore. Grecu, poi, colpisce la traversa sugli sviluppi di un corner mentre Sclavo dall’altra parte calcia sul fondo. Le due formazioni tornano cosi negli spogliatoi senza reti. La gara si decide, invece, nella ripresa con Avallone a sbloccare la situazione intorno al 25’, restando fredda in area pronta a sfruttare al meglio una indecisione difensiva delle locali. A pareggiare, poi, è il Trastevere che dopo aver battuto un angolo vedono Rubano lesta a trafiggere Costantino. L’estremo difensore al 42′ para un rigore ad Antonelli ma può nulla, dopo una buona azione di Ponzio al 45′, su una punizione di Orlando che castiga la Gelbison al 48′, in pieno recupero.

Doccia gelata quindi per le cilentane che escono cosi dalla manifestazione e torneranno a concentrarsi sul campionato. La Gelbison, attualmente quarta a -7 dal primo posto, ha dalla sua un calendario sulla carta più agevole delle squadre che la sopravanzano in classifica che potrebbe consentire di ridurre il gap dalla testa nelle prossima uscite.