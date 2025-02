Serie D: pari pirotecnico tra Gelbison e Atletico Uri

La Gelbison, nonostante l’inferiorità numerica, riesce ad agguantare un punto prezioso in terra Sarda.

La cronaca

La prima frazione di gara è scoppiettante con le due squadra che si affrontano a viso aperto creando molte occasioni, il match si sblocca al 18’ con una ripartenza della squadra di casa finalizzata da De Cenco, pronta la risposta della Gelbison al 25’, con Pitarresi direttamente da calcio piazzato mette a segno l’1-1. Nel finale di primo tempo succede di tutto, prima la Gelbison ha una grande occasione con Golfo che spreca tutto, poi sul ribaltamento di fronte l’Atletico Uri passa in vantaggio ancora con De Cenco. Termina così la prima frazione con il risultato di 2-1.

Nella ripresa la Gelbison parte subito forte e trova il pari con Prado, ma dopo poco i Cilentani sono costretti a restare in inferiorità numerica per l’espulsione di Croce, doppio giallo. Ne approfitta subito l’Atletico Uri che passa in vantaggio nuovamente con Demarcus che spinge in rete un pallone perfetto di Cicarevic, la Gelbison non molla e caparbiamente trova la rete del pareggio, nonostante l’inferiorità numerica con Kosovan per il 3-3. Nei minuti finali l’Atletico Uri prova a riversarsi in avanti alla ricerca del goal del vantaggio, ma la Gelbison si difende bene senza rischiare nulla.

Termina così l’incontro con il risultato di 3-3, un punto guadagnato per la Gelbison, visto l’andamento della gara e l’inferiorità numerica.