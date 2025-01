Serie D: crolla la Gelbison in trasferta

Dopo una striscia di undici risultati utili consecutivi, arriva la seconda sconfitta della gestione Giampá contro il Cynthialbalonga.

La cronaca

La prima frazione si apre con le due squadre che si studiano senza creare grosse occasioni da goal, dopo la mezz’ora la Gelbison passa in vantaggio grazie ad un autogoal di Pasqualoni che con un intervento disperato non evita che il pallone termini infondo alla rete per lo 0-1.

Reazione immediata della squadra di casa che su una ripartenza sigla l’1-1 con Simonetti, la Gelbison sembra subire il goal del pareggio e sul finire della prima frazione arriva la rete del sorpasso su calcio di rigore sempre dello stesso Simonetti per il 2-1.

Termina così la prima frazione con il risultato di 2-1 per il Cynthialbalonga.

Nella ripresa parte subito forte la squadra di casa che trova la rete del 3-1, dopo una serie di batti e ribatti, il più lesto è Nannini a depositare il pallone alle spalle di un incolpevole Apsits.

La Gelbison subisce il colpo e il Cynthialbalonga controlla la partita mantenendo il possesso.

I Cilentani ci provano con i tentativi di Prado e Dambros, ma il risultato non cambia.

Termina così l’incontro con il risultato di 3-1 per il Cynthialbalonga. Battuta d’arresto per la Gelbison dopo una serie di undici risultati utili consecutivi.