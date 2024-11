Serie D: la Reggina elimina la Gelbison dalla Coppa Italia

Nulla da fare per la Gelbison. Una doppietta di Curiale e la rete di Sturniolo, ribaltano la rete di Kosovan, regalando gli ottavi alla Reggina.

Il primo tempo

La Gelbison comincia subito forte e al 18’ sugli sviluppi di corner, Accetta chiude di testa sul secondo palo colpendo il legno, al 22’ si sblocca l’incontro grazie a Kosovan che lascia partire un sinistro trafiggendo Katsaros, pochi minuti dopo sempre Kosovan tarda ad andare alla conclusione su una respinta corta dell’estremo difensore avversario, facendosi rimpallare la conclusione.

I Cilentani continuano a spingere e al 30’ Golfo calcia a giro da fuori area, ma Katsaros respinge con un buon intervento. La Reggina alla prima sortita offensiva pareggia l’incontro direttamente da calcio di punizione con Curiale al 33’, beffando Colella che tocca ma non riesce ad evitare la rete. Nel finale ci prova ancora Kosovan, ma la sua girata termina a lato. La prima frazione si conclude con il risultato di 1-1.

Il secondo tempo

Nella ripresa la Reggina comincia meglio e al 56’ Giuliodori va vicino al goal con una conclusione dalla distanza che sfiora il palo, ancora la Reggina sfiora il vantaggio al 62’ con Provazza che per due volte calcia, ma Colella si supera con un super doppio intervento, pochi minuti dopo ancora i granata vanno vicini alla rete, il tiro di Curiale termina di pochissimo a lato, complice anche una devozione. Al 66’ la squadra ospite trova il vantaggio, grazie al colpo di testa di Curiale su assist di Forciniti. Al 75’ la Gelbison trova il goal con Golfo, ma l’arbitro annulla per un fuorigioco molto dubbio, i Cilentani hanno un’altra grossa occasione all’83’ con De Pasquale che non sfrutta il rilancio sbagliato del portiere avversario, calciando debole tra le braccia di quest’ultimo.

La Reggina chiude l’incontro al 93’ con Sturniolo che si invola e batte Colella con un pallonetto docile per l’1-3. Termina così l’incontro con la Reggina che accede agli ottavi di finale di Coppa Italia eliminando la Gelbison.