La Gelbison si prepara alla sfida di Coppa Italia

Si disputerà domani mercoledì 6 novembre, alle 14:30 al “Vaudano” di Capaccio Paestum, la sfida valida per i trentaduesimi di Coppa Italia tra la Gelbison e il Matera. Mister Giampà dopo aver ottenuto la prima vittoria sulla panchina rossoblù, opterà per qualche cambio rispetto all’undici sceso in campo ad Anzio, dando spazio a qualche giocatore che dall’inizio della stagione non è riuscito a trovare minuti per potersi mettere in mostra.

La possibile formazione

Probabilmente i più accreditati, ad un posto da titolare, sono Colella tra i pali, Aprile nella linea difensiva con Accetta e Fontanella, a centrocampo potrebbe rivedersi Diakhate con De Pasquale e Golfo sulla tre quarti a sostenere l’attacco formato da Prado e l’ insostituibile Croce. Tante, dunque, le possibili novità per la Gelbison, con il tecnico calabrese che ha tutte le intenzioni di dare una opportunità a chi ha giocato di meno per mettersi in mostra e magari far ricredere l’allenatore.

L’avversaria

Il Matera, squadra che milita nel Girone H di Serie D, sta disputando un buon campionato, navigando nelle zone alte della classifica. La squadra di Mister Torrisi, sicuramente, opterà per qualche rotazione in vista del match di Coppa Italia. Sarà anche la sfida degli ex, da una parte Infantino Casiello e Sicurellla, dall’altra Prado Lucas e il DS Figliomeni.

Si preannuncia, quindi, un incontro ricco di spunti tra due compagini che puntano a far bene sia in campionato che in Coppa Italia.