La Gelbison espugna l’Anzio e ritrova il sorriso

La Gelbison ribalta l’Anzio nella ripresa grazie ad una doppietta di Prado e ritrova la vittoria in campionato. La Gelbison cambia alcuni interpreti rispetto alla sconfitta casalinga contro il Guidonia, le novità più importanti sono Colella tra i pali e Accetta nella linea difensiva.

Primo tempo

L’incontro comincia subito in salita per la Gelbison che al 9’ va sotto, sugli sviluppi di corner Valentini è il più lesto di tutti a depositare la palla in rete per il vantaggio della squadra di casa. La Gelbison dopo un iniziale sbandamento prova a reagire, ma senza rendersi pericolosa, d’altro canto l’Anzio controlla il risultato provando qualche ripartenza. Nel finale della prima frazione cambio forzato per la Gelbison che deve fare a meno di Dambros, al suo posto entra Prado. Termina così il primo tempo con il risultato di 1-0.

Secondo tempo

Nella ripresa la Gelbison entra in campo con un piglio diverso e al 48’ pareggia subito l’incontro con una grande giocata di Coscia sull’out di destra palla sul dischetto del rigore per Prado che deposita in rete l’1-1. Poco dopo il goal del pareggio, i cilentani passano in vantaggio sempre grazie a Prado che con un colpo di testa mette la sfera alle spalle di Testagrossa per il vantaggio Gelbison ed è 1-2. L’Anzio dopo aver subito il doppio colpo della Gelbison, prova a reagire con una conclusione di Di Mino, ma Colella si supera con un grande intervento evitando il pari.

Nei minuti finali l’Anzio prova il tutto per tutto per trovare il pareggio, ma la Gelbison si difende bene senza rischiare nulla.

Termina così la partita con la Gelbison che espugna Anzio con il risultato di 1-2. Prima vittoria sulla panchina dei cilentani per mister Giampà.

Risultati

Serie D Girone G

Paganese – Sarrabus O. 4-1

F. Puteolana – Sassari 3-2

Anzio – Gelbison 1-2

Atl Lodigiani – Olbia 2-1

Cassino – Cynthialbalonga 1-1

Ilvamaddalena – Atl Uri 0-1

Guidonia – Sarnese 1-1

Real Monterotondo – Terracina 4-0

Trastevere – Savoia 3-1

Classifica

Guidonia 21

Paganese 20

F. Puteolana 20

Cassino 19

Trastevere 17

Savoia 16

Anzio 16

Cynthialbalonga 15

Gelbison 15

Real Monterotondo 14

Sassari 14

Sarnese 14

Atl Lodigiani 12

Terracina 10

Atl Uri 9

Ilvamaddalena 7

Olbia 3

Sarrabus O. 2