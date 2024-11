La Gelbison si prepara alla trasferta di Anzio

Archiviata la sconfitta con il Guidonia, la Gelbison di Mister Giampà è pronta per l’impegno di Domenica 3 Novembre alle ore 15:00 allo Stadio “Bartolani”.

La formazione rossoblù avrà qualche defezione in vista della trasferta in terra laziale: mister Giampà dovrà fare a meno di Karsenty squalificato e Gorzelewsky infortunato. Probabile un ritorno alla difesa a quattro, anche se non è da escludere che la formazione cilentana possa schierarsi a tre. Dietro dovrebbero vedersi Tartaro tra i pali Setola, Viscomi, Gallo e Fontanella; a centrocampo Bolognese, Manzo, e Salzano, mentre in avanti spazio a Coscia, Croce e Dambros. I dubbi riguardano anche il centrocampo e l’attacco, con Kosovano e Prado che scalpitano per una maglia da titolare.

I cilentani non possono permettersi più passi falsi se vogliono tornare a competere per le zone alte della classifica.

L’avversaria

L’Anzio ha iniziato il campionato nel migliore dei modi, conquistando anche la vetta della classifica per un breve periodo; nelle ultime giornate la squadra di Mister Guida ha faticato un po’, raccogliendo un solo punto nelle ultime tre giornate. Nonostante ciò, la compagine laziale è una squadra costruita con giovani di valori e giocatori esperti pronti a dare il loro contributo per portare a casa la vittoria.

I giocatori più rappresentativi sono Cori, attaccante classe 89’ che vanta un curriculum di tutto rispetto anche tra i professionisti, e Di Mino attaccante classe 03’ autore già di quattro reti in questa stagione.

Si prospetta una sfida interessante con la Gelbison di Giampà che cerca ulteriori risposte dopo l’ottima prestazione con il Guidonia, in cui la compagine cilentana ha raccolto zero punti.