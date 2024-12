Serie D: la Gelbison supera il Trastevere all’ultimo respiro

Partita al cardiopalma per la Gelbison che, nell’incontro con il Trastevere, guadagna tre punti fondamentali in classifica grazie ad una rete di Prado che regala, quindi, una vittoria importante.

La partita

Nella prima frazione, la Gelbison mantiene il pallino del gioco provando a creare occasioni da goal con Prado e Croce, ma i tentativi dei rossoblue non creano molti patemi alla difesa avversaria. Il Trastevere si difende con ordine e prova a ripartire in contropiede, senza creare nulla di eclatante. Sul finire del primo tempo, episodio dubbio, con Coscia lanciato a rete, colpito da un difensore avversario, l’arbitro non fischia nulla, tra le proteste dei giocatori Cilentani che avrebbero voluto il rosso. Termina così la prima frazione con il risultato di 0-0.

Il secondo tempo

Nella ripresa, il Trastevere trova subito il vantaggio, sugli sviluppi di corner, Giordani sfrutta una sponda del compagno e deposita il pallone in rete per l’1-0. La Gelbison colpita a freddo prova a reagire in maniera confusa, il Trastevere controlla senza patemi fino al 73’ quando sull’asse Coscia Prado nasce il pareggio della Gelbison, cross rasoterra del primo, conclusione forte sotto la traversa del secondo e palla in rete, Prado firma l’1-1.

Vittoria all’ultimo respiro

Nel finale mister Giampà mette una Gelbison ultra offensiva con Prado Croce Golfo Kosovan e Dambros, la scelta paga e nell’ultimo minuto regolamentare arriva la rete del sorpasso di Prado con un bel gesto tecnico. Nel finale il Trastevere si riversa in avanti ma non c’è più nulla da fare, termina 1-2 l’incontro con la Gelbison che ottiene tre punti fondamentali per la propria classifica.