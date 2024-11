Serie D: la Gelbison ufficializza l’acquisto di un nuovo difensore

La società cilentana dopo l’infortunio di Gorzelewsky ha deciso di intervenire perentoriamente sul mercato, acquisendo le prestazioni di Francesco Casella, difensore classe 00’. La Gelbison ha ufficializzato l’acquisto tramite le proprie pagine social.

Il comunicato ufficiale

La società Gelbison ha annunciato l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Francesco Casella, difensore centrale classe 2000. Cresciuto nei settori giovanili di Juve Stabia, Torino e Napoli, con i partenopei ha maturato una significativa esperienza internazionale, collezionando quattro presenze nella UEFA Youth League. Nel corso della sua carriera, Casella ha disputato oltre 150 gare in Serie D, vestendo le maglie di FC Messina, Casale, Città Sant’Agata e S.N. Notaresco. Ha iniziato la stagione in corso con la maglia de L’Aquila, confermando il suo valore e la sua affidabilità in difesa.

Le prime parole di Francesco Casella in rossoblù

“Non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventura in una piazza che ha ambiziosi progetti. Sarà un prosieguo di stagione stimolante, con obiettivi importanti, e spero di ripagare tutta la fiducia che mi è stata data“. La società ha augurato a Francesco un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura, con la certezza che il suo contributo sarà fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi stagionali.