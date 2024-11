Serie D: la Gelbison sfida il Trastevere

Nella 14^ giornata del Campionato di Serie D Girone H, altro incontro delicato per la Gelbison che sarà ospite al “Trastevere Stadium”. I cilentani, dopo aver ottenuto il secondo pareggio consecutivo al “Vaudano” contro la Paganese, si preparano ad affrontare un’altra diretta concorrente che milita nelle zone alte della classica.

La probabile formazione

Mister Giampà recuperati quasi tutti i suoi effettivi, opterà per l’ormai consolidato 3-5-2. In porta partirà Apsits, linea difensiva con Accetta, Gallo e Viscomi; sugli esterni recuperato Setola, sarà lui ad agire sulla destra, con Coscia che andrà ad occupare l’out sinistro. A centrocampo Salzano, Manzo e Kosovan, alle spalle della coppia Prado e Croce. Qualche ballottaggio rimane, con Golfo, Kosovan, Sognog e Setola che fino all’ultimo si giocheranno un posto da titolare.

La Gelbison sarà dunque chiamata ad una prova di forza per ribadire le sue ambizioni di promozione.

L’avversaria

Il Trastevere viene da un pareggio esterno maturato sul campo dell’Atl Uri; la squadra di Mister Bernardini sta disputando un ottimo campionato, navigando nelle zone alte della classifica, il giocatore di riferimento è l’attaccante classe 96’ Lorusso autore già di 8 reti in questo campionato.

La compagine Laziale è una squadra molto temibile in fase offensiva, ma con alcune lacune nella retroguardia, infatti in questo campionato è riuscita a mantenere la porta inviolata in sole due circostanze.

Incontro dunque dall’alto tasso di difficoltà per la Gelbison, pronta a voler ritrovare la vittoria dopo i due pareggi consecutivi e l’uscita dalla Coppa Italia; sul fronte opposto il Trastevere venderà cara la pelle.