Serie D, la Gelbison riparte dalla sfida con il Real Monterotondo | VIDEO

Nella 28esima giornata del campionato di Serie D Girone G, la Gelbison andrà sul campo del Real Monterotondo per continuare a mantenere la vetta della classifica.

La probabile formazione

Mister Giampà ha sfruttato la sosta per mettere un po’ di benzina nelle gambe dei suoi ragazzi e prepararli per il rush finale di stagione; per la sfida con il Real Monterotondo il tecnico calabrese si affiderà al 3-4-3, con Colella tra i pali, linea difensiva formata da Casella, Gigliotti e Viscomi, sugli esterni Sognog e Coscia, in mezzo al campo Salzano e Pitarresi, mentre in avanti Liurni e Dambros affiancheranno Prado.

Restano dei dubbi sull’undici titolare che sfiderà il Monterotondo, probabile l’impiego di Kosovan dal primo minuto, in mezzo al campo in lizza per una maglia da titolare c’è anche Manzo, mentre in avanti l’unico dubbio rimane sull’impiego di Golfo al posto di Liurni. La Gelbison proverà a ritornare alla vittoria in trasferta che manca da ben sette giornate, quando i Cilentani superarono nel derby, il Savoia.

L’avversaria

Il Real Monterotondo, prima della sosta, ha conquistato una vittoria fondamentale sul campo del Terracina; la squadra di mister Stillo è impegnata nella lotta alla salvezza, nell’ultimo periodo i risultati della squadra laziale sono stati un po’ altalenanti. Il giocatore più rappresentativo è Matteo Menghi attaccante classe 01’ con all’attivo dodici reti in questa stagione, un terminale offensivo dotato di qualità e quantità che sta trascinando il Real Monterotondo verso la salvezza.

La squadra laziale fa dell’equilibrio la sua forza maggiore, nonostante non abbia un attacco molto prolifico (solamente 29 i goal segnati in questa stagione), la difesa dall’altro canto risulta un punto di forza (con 29 goal subiti). Sarà una sfida interessante tra due squadre che lottano per obiettivi differenti, ma pronti a fare di tutto per portare l’intera posta in palio a casa.