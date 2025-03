Serie D, la Gelbison ricarica le energie per il rush finale | VIDEO

Prenderà il via lunedì la 75^ edizione del Torneo di Viareggio. Un evento che porterà alla sospensione del campionato di Serie D che vede la partecipazione anche di una sua rappresentativa all’importante trofeo di calcio giovanile.

Come arriva la Gelbison alla sosta

La Gelbison è arrivata alla sosta da prima in graduatoria a +2 sulle inseguitrici Guidonia e Cassino. Lo stop rappresenterà l’occasione per la squadra per ricaricare le batterie e recuperare gli uomini meno in forma. La sospensione del campionato, quindi, giunge nel momento migliore per preparare le ultime sette gare del campionato: prima la trasferta con il Real Monterotondo, poi il Cassino in casa, e infine il match al Torre contro la Paganese.

A questo punto il calendario dei cilentani sarà in discesa ma la Gelbison dovrà trovare continuità soprattutto in trasferta dove ha conquistato solo 20 dei 52 punti stagionali segnando 15 gol sui 43 complessivi e subendone 14 su 27. Uno score sicuramente da migliorare per una formazione che punta alla vittoria del campionato