Gelbison: prossimi trenta giorni decisivi per il campionato

La Gelbison ha compiuto un balzo importante verso la promozione, conquistando la vetta della classifica grazie alla vittoria nell’ultima giornata contro l’Anzio, alla contemporanea sconfitta del Cassino contro il Cynthialbalonga e al pari tra Sarnese e Guidonia. Ora, per i rossoblù, inizia un mese determinante, che potrebbe segnare il destino della stagione.

Un calendario impegnativo

Il calendario della Gelbison prevede un ciclo di partite ad alta tensione dopo la sosta a dovuta al torneo di Viareggio. Si parte con la trasferta contro il Real Monterotondo, seguita da due sfide cruciali: il Cassino in casa e la Paganese in trasferta. Queste tre partite ravvicinate rappresenteranno un vero e proprio banco di prova per la squadra di Giampà, che dovrà dimostrare di avere la solidità e la determinazione necessarie per mantenere la vetta della classifica.

Le ultime tappe verso la promozione

Superato questo ciclo il cammino della Gelbison sarà in discesa: al “Giordano” arriverà il 13 aprile il Trastevere, poi trasferta contro l’Atletico Lodigiani e ultima casalinga con il Sarrabus Ogliastra. L’ultima giornata, il 4 maggio, i vallesi saranno impegnati sul campo dell’Olbia. Insomma tutte squadre alla portata che però sono impelagate nella lotta per non retrocedere o evitare i play out, ma la compagine cilentana ha tutte le carte in regola per mantenere o addirittura aumentare il distacco sulle avversarie.