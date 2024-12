Serie D: la Gelbison rincorre la vetta

La Gelbison, dopo aver chiuso l’anno in bellezza con la vittoria sul nuovo impianto sportivo “Valentino Giordano”, si prepara all’anno nuovo con un unico obiettivo, quello di raggiungere la vetta solitaria della classifica.

Un buon periodo per la squadra

Gli uomini di mister Giampá stanno attraversando un buon periodo , condito da otto risultati utili consecutivi, di cui sei vittorie e due pareggi. Da quando il tecnico calabrese è tornato alla guida dei rossoblu, la squadra ha cambiato marcia dando una sterzata importante alla propria stagione. Della cura Giampà ne hanno beneficiato tutti, a partire da Salzano che ha recuperato la sua forma migliore, passando per Gallo perno inamovibile della difesa cilentana, fino ad arrivare a Coscia esterno a tutta fascia che sta diventando un fattore sempre più rilevante per la scalata alla vetta, ed infine in avanti Croce e Prado che costituiscono una coppia offensiva che pochi in categoria possono vantare.

Le prossime partite potrebbero essere un viatico importante per raggiungere la vetta della classifica, in ordine I Cilentani affronteranno Terracin Savoia e Sarnese, due dei tre incontri si svolgeranno al “Valentino Giordano”, con la Gelbison che potrebbe fare bottino pieno e scalare posizioni in classifica.

Certo i derby con Savoia e Sarnese, sono sempre match ricchi di insidie e dall’esito tutt’altro che scontato, ma la Gelbison ha dimostrato di potersi imporre con qualsiasi avversario. La vetta attualmente dista solamente due punti, ma l’augurio di tutti i tifosi rossoblu è che nel 2025 siano I Cilentani a guardare tutti dall’alto .