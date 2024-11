Serie D: la Gelbison ospita il Real Monterotondo

Domenica al “Vaudano” alle ore 14:30, la Gelbison ospiterà il Real Monterotondo per dare continuità ai propri risultati.

La Gelbison

I cilentani dopo il bel successo ottenuto in Coppa ai danni del Matera, con il conseguimento del passaggio del turno, domenica affronteranno il Real Monterotondo; mister Giampà dopo aver fatto riposare alcuni dei suoi giocatori titolari, ritornerà al classico 3-5-2, con Tartaro tra i pali, in difesa dovrebbero agire Viscomi, Gallo e Aprile, con Karsenty e Coscia sugli esterni. In mezzo al campo Bolognese, Salzano, e Golfo alle spalle di Croce e Prado, con Setola, Manzo e Dambros pronti a giocarsi fino all’ultimo un posto da titolare.

La Gelbison sarà chiamata ad un ulteriore prova di forza contro una squadra che sta vivendo un momento d’oro pronta a vendere cara la pelle.

L’avversaria

Il Real Monterotondo dopo un avvio di stagione problematico, sembra aver trovato la quadratura giusta e gli ultimi risultati ne danno la conferma. Infatti la squadra laziale ha ottenuto tre successi nelle ultime tre partite, grazie anche all’avvicendamento in panchina di Mister Boccolini con il nuovo tecnico Stillo.

L’uomo più pericolso da tenere d’occhio è sicuramente Matteo Menghi, attaccante classe 01’ autore già di sette rete in questo campionato.

Sarà una partita interessante tra due squadre che proveranno a dare continuità ai propri risultati per rilanciarsi nelle zone alte della classifica.