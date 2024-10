Ribaltone in casa Gelbison: via Galderisi, torna Giampà

Giuseppe Galderisi non è più l’allenatore della Gelbison. La formazione rossoblù lo ha reso noto attraverso un comunicato stampa di questa mattina. «La società desidera esprimere il proprio ringraziamento per l’impegno e la dedizione dimostrati nel corso della sua esperienza alla guida del team. Auguriamo a Mister Galderisi i migliori successi sia a livello personale che professionale per il prosieguo della sua carriera», si legge nella nota.

Il nuovo allenatore

Nello stesso comunicato la dirigenza vallese ha annunciato che «la guida tecnica della prima squadra sarà affidata nuovamente a Mister Domenico Giampà che ha già seguito i giocatori nella preparazione di pre campionato».

Giampà, infatti, era stato esonerato poco prima dell’avvio del campionato. Ora torna sulla panchina dei cilentani che non vincono una gara dal 4 a 1 rifilato all’Atletico Uri lo scorso 6 ottobre. Nel mezzo due pareggi e una sconfitta, quella di ieri contro il Latte Dolce in trasferta.