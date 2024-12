Serie D: la Gelbison corsara in Sardegna

Buona la prestazione dei rossoblu contro il Sarrabus Ogliastra. I Cilentani ribaltano il goal di Pinna, con Croce e Dambros e si portano sempre più vicini alla vetta della classifica.

Primo tempo

Il primo tempo comincia con la squadra di casa in costante pressione offensiva, al 15’ arriva il penalty per il Sarrabus Ogliastra per il fallo commesso da Accetta, dal dischetto si presenta Pinna che realizza l’1-0. La Gelbison subisce il contraccolpo psicologico e abbassa il proprio baricentro. Superata la mezz’ora si fa vedere in avanti con una punizione di Salzano, ma il portiere ospite si supera mettendo in corner; il pari arriva al 35’ sempre su calcio di rigore, Croce si fa parare il penalty, ma è il più lesto sulla ribattuta a depositare in rete l’1-1. Termina così la prima frazione con il risultato di 1-1.

La ripresa

Nella ripresa, Giampà opta per i cambi per dare maggiore linfa alla fase offensiva, proprio da uno di questi arriva la rete al 60’ dell’1-2, Dambros con una grande azione personale semina il panico nella difesa avversaria e sigla il vantaggio per la Gelbison.

La squadra di casa prova la reazione e dopo la mezz’ora arriva la più grande occasione, prima Floris colpisce la traversa e sulla ribattuta ci prova Pinna colpisce il palo ad Apsits battuto. Nei minuti finali la Gelbison mantiene il possesso non rischiando più nulla.

Termina così l’incontro con il risultato di 1-2, con i Cilentani che vedono la vetta sempre più vicina.

Serie D Girone G

Atl Lodigiani – Sassari 3-1

Paganese – Ilvamaddalena 2-0

Sarrabus O. – Gelbison 1-2

Cassino – F. Puteolana 1-0

Olbia – Atl Uri 2-0

Real Monterotondo – Guidonia 1-2

Savoia – Sarnese 1-0

Terracina – Cynthialbalonga 0-1

Trastevere – Anzio 2-2

Classifica

Paganese 32

Cassino 31

F. Puteolana 30

Guidonia 29

Gelbison 29

Sarnese 26

Anzio 24

Trastevere 22

Savoia 22

Real Monterotondo 21

Cynthialbalonga 21

Sassari 20

Atl Lodigiani 17

Olbia 17

Terracina 15

Atl Uri 13

Ilvamaddalena 11

Sarrabus O. 10