Serie D: Il Santa Maria ne fa 3 ma subisce. Contro il Casarano ancora al tappeto

La Polisportiva Santa Maria esce sconfitta dal “Carrano” nel match contro il Casarano. Nonostante il doppio vantaggio del primo tempo firmato da Coulibaly e Gaeta, la formazione ospite riesce a rimontare e a portarsi a casa l’intera posta in palio.

Santa Maria – Casarano, la gara

La gara è divertente sin dalle prime battute. La prima occasione è di Diop che sfrutta al meglio i suoi centimetri e con un gesto atletico prova a sorprendere Cannizzaro. Palla che termina fuori.

Al 9′ la sfida si sblocca: Coulibaliy è abile a farsi trovare pronto all’interno dell’area di rigore dopo una splendida azione di Maiese per l’1-0. Al 19′ arriva anche il raddoppio: Gaeta si conquista un calcio di rigore solare per fallo di mano e lo stesso numero 21, dopo aver sbagliato dal dischetto, è il più lesto di tutti a raccogliere la sfera sulla ribattuta.

La reazione del Casarano non si fa attendere. Clamorosa traversa dalla lunga distanza colpita da Corvino. Al 31′ gli ospiti accorciano le distanze. Giannini s’inserisce bene e sfrutta l’assist di Gjonaj per il 2-1. Al 39′, Guastamacchia fa 2-2 sugli sviluppi di calcio d’angolo.

L’ultimo squillo della prima frazione è affidato a Nunziante che, però, spedisce la sfera sull’esterno della rete.

Il secondo tempo, invece, inizia con il Casarano all’attacco. Corvino colpisce un altro palo dopo uno splendido contropiede orchestrato dalla compagine ospite. Al 15′ arriva la rete del sorpasso. Indecisione di Cannizzaro in uscita e Diop ne approfitta subito per siglare il gol del 2-3. Il Santa Maria cade sotto shock e soltanto 3′ dopo subisce anche il 4 gol. Questa volta Corvino rimane freddo davanti a Cannizzaro e lo batte per il doppio vantaggio ospite. La formazione di mister Esposito non si arrende e attacca a testa bassa.

Catalano, appena entrato, sfiora l’incrocio dei pali con una splendida azione, poi Gaeta non sfrutta un grande contropiede scegliendo la conclusione verso la porta, con un Catalano meglio posizionato in avanti. I due terminali offensivi giallorossi sfiorano il gol anche poco più tardi, ma il Casarano si salva. Al 41′ accorcia le distanze proprio Catalano: gran cambio di gioco di Di Fiore che pesca il numero 10 di casa e sigla il 3-4. L’ultimo sussulto è ancora di marca giallorossa.

In pieno recupero Bonfini ha l’occasione per raggiungere l’incredibile pareggio, ma il suo colpo di testa termina a lato di un soffio.

Il tabellino

Polisportiva Santa Maria Cilento (3-5-2): Cannizzaro; Cocino, Campanella, Brugaletta (31’ st Bonfini); Maiese, Coulibaly, Chironi (36’ st Ventura), Nunziante (22’ st Di Fiore), Ferrante (16’ st Catalano); Borgia (39’ st D’Auria), Gaeta. A disp.: Spina, Della Corte, Szymanski, Salzano. All.: Esposito.

Casarano (4-2-4): Pucci; Nunez, Guastamacchia, Legittimo, Giannini; Cerutti, Marconato; Citro (32’ st Gambino), Gjonaj (44’ st De Luca), Diop, Corvino (46’ st Celli). A disp.: Carotenuto, Falcone, Perez, Thiandoum, Malagnino, Lombardo. All.: Laterza.

Arbitro: Gianluca Guitaldi di Rimini (Galluzzo-Salituro)

Marcatori: 9’ pt Coulibaly (SM), 21’ pt su rig. Gaeta (SM), 31’ pt Giannini (C), 39’ pt Guastamacchia (C), 15’ st Diop (C), 18’ st Corvino (C), 41’ st Catalano (SM).

Note: ammoniti Giannini (C), Campanella (SM), Gambino (C), 41’ st Catalano (SM). Angoli: 3-3. Recupero: 3’ pt e 5’ st