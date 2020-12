Serie D/I: Gelbison, in difesa arriva Bonfini

Colpo di mercato in retroguardia per la Gelbison. La società del presidente Puglisi si è infatti assicurata le prestazioni del difensore centrale Raimondo Bonfini. Il classe ’98 proviene dal Rotonda, dove finora aveva trovato poco spazio avendo disputato due sole gare contro Troina, sua ex squadra e Marina di Ragusa. L’anno scorso disputò 23 partite con la maglia dell’Agropoli, diventando anche capitano dei cilentani, ma retrocesse con il congelamento della classifica dettato dall’emergenza COVID. Nella parte iniziale della stagione ebbe come allenatore Ferazzoli, che dunque ritroverà in maglia rossoblu. Bonfini arriverà a cercare di dare una sistemata ad un reparto arretrato apparso finora poco brillante: sono nove le reti incassate dalla formazione allenata dal tecnico romano in sei partite, uno score che va aggiustato a partire dal prossimo match del ”Morra” contro il Biancavilla.

