Serie D: Gelbison all’esame Ciampino

La Gelbison nella dodicesima giornata del campionato di Serie D Girone G, sarà impegnata allo Stadio “Gino Salveti” alle ore 14:30 contro il Cassino.

La squadra di Mister Giampà sarà chiamata ad una prova di maturità, dopo le tre vittorie consecutive ottenute, sempre in rimonta, delle quali due in campionato e una in Coppa Italia

Probabile formazione

Il tecnico calabrese opterà per l’ormai consolidato 3-5-2, in porta dovrebbe essere confermato Apstits con la linea difensiva formata da Accetta, Gallo e Viscomi. Sugli esterni Coscia da una parte e Setola dall’altra; a centrocampo, dopo la rescissione di Bolognese, spazio per Manzo, Salzano e Kosovan alle spalle di Prado e Croce.

I dubbi più grandi sono sull’impiego di Karsenty che potrebbe lasciare lo spazio tra i pali a Tartaro, mentre in mezzo al campo potrebbe ritrovare spazio da titolare anche Diakhate che sembra aver trovato la forma migliore. L’altro ballottaggio e sulla trequarti tra Golfo e Kosovan.

L’avversaria

Il Cassino è una delle compagini che punta a restare nelle zone alte della classifica. Dopo la sconfitta alla prima stagionale, la squadra di mister Carcione ha inanellato dieci risultati utili consecutivi, conditi da cinque vittorie e cinque pareggia.

Una squadra molto equilibrata, dotata di un reparto difensivo solido e di un attacco sempre molto pericoloso.

Il giocatore da tenere maggiormente sotto osservazione è sicuramente il capocannoniere del Girone G, Abreu, attaccante classe 98’ che già vanta otto goal in questa stagione.