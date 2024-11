La Gelbison supera il Matera per 2 a 1 e passa ai sedicesimi di finale

Vittoria per la Gelbison nell’incontro infrasettimanale contro il Matera. Succede tutto nel secondo tempo, al vantaggio di Burzio risponde la Gelbison con Croce dal dischetto e Setola.

Il primo tempo

Il Matera comincia subito forte e al 5’ sugli sviluppi di corner. Burzio, di testa, prova a sorprendere Apsits che si fa trovare pronto; ancora la squadra ospite si rende pericolosa con Ledesma al 23’ direttamente da corner, ma ancora l’estremo difensore della Gelbison smanaccia e allontana il pericolo. La Gelbison dopo un avvio complicato prova a reagire e nel giro di trenta secondi ha due occasioni, prima con Manzo direttamente da calcio piazzato e poi con Croce che conclude forte ma centrale, da buona posizione, Carotenuto blocca in due tempi. Nei minuti finali del primo tempo non succede più nulla e si va all’intervallo sul risultato di 0-0.

La ripresa

Nel secondo tempo il Matera passa in vantaggio al 54’ con Burzio che spinge in rete un grande assist di Bello, la Gelbison non riesce a reagire e mister Giampà opta per qualche cambio, al 75’ arriva l’episodio che cambi l’incontro per i cilentani, Cipolletta sbraccia in area di rigore su De Pasquale, per l’arbitro non ci sono dubbi ed è calcio di rigore, dal dischetto va Croce che sigla la rete del pareggio.

La Glebison rinvigorita dal pari, all’85’ trova la rete del vantaggio, grande apertura di De Pasquale per Setola che rientra sul sinistro e calcia a giro sul secondo palo per il 2-1. Nei minuti finali il Matera prova il forcing finale ma senza creare grosse occasioni da goal.

Termina così l’incontro con il risultato di 2-1 per la Gelbison che si assicura il passaggio ai sedicesimi di finale di Coppa Italia.