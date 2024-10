Serie D, Gelbison: al 97′ il goal di Dambros che evita la sconfitta

Un goal di Dambros al 97’ evita la sconfitta alla Gelbison che cambia modulo affidandosi ad un 3-5-2 con Tartaro Viscomi Gorzelewsky e Aprile dietro sugli esterni Karsenty e Coscia, a centrocampo Bolognese Manzo e Salzano, davanti Croce e Prado.

Primo tempo

Parte subito la formazione cilentana che al 10’ sul bel cross di Manzo a tagliare la difesa arriva Croce a spingere il pallone in rete per l’1-0. Dopo il vantaggio la Gelbison ci prova ancora al 13’ con Karsenty, ma il suo tiro termina a lato, l’Ilvamaddalena prova la reazione al 15’ Maitini entra in area di rigore ma il suo tiro termina sull’esterno della rete. La partita continua con le due squadre che giocano prevalentemente a centrocampo l’Ilvamaddalena ci prova ancora al 38’ con un tiro dalla distanza di Agostini ma Tartaro è attento a respingere il pericolo.

L’ultima occasione della prima frazione capita sui piedi di Croce al 45’, dopo un ottimo lavoro di Prado che libera il capitano a tu per tu con il portiere ospite, questa volta Croce esita troppo e dopo un paio di finte è bravo Kiwobo a respingere il tiro che stava per entrare in porta. Termina così la prima frazione sul risultato di 1-0.

Secondo tempo

Nella ripresa l’Ilvamaddalena entra in campo con un piglio diverso e pareggia subito l’incontro al 46’ con Lobrano servito in area di rigore da Touray per l’1-1, al 65’ l’episodio che cambia l’incontro, errore di lettura di Gorzelewsky anticipato da Maitini, lanciato verso la porta, viene atterrato da Accetta, fallo da ultimo uomo e espulsione e Gelbison in dieci, sulla punizione Dominguez va vicino alla rete. L’Ilvamaddalena passa in vantaggio al 68’ con Maitini abile e caparbio a conquistare palla su Bolognese, entrare in area di rigore e trafiggere Tartaro per l’1-2.

La Gelbison sembra accusare il colpo e non riesce a reagire, mentre l’Ilvamaddalena controlla il match senza patemi, ma al 97’ su una ripartenza la Gelbison agguanta un insperato pareggio con Dambros che di testa sfrutta la respinta del portiere avversario sul tiro di Golfo. Termina così l’incontro con il risultato di 2-2.