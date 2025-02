Serie D, Big match alle porte per la Gelbison | VIDEO

La Gelbison domenica affronterà il Guidonia Montecelio, in uno dei due big match valevoli per la 26a giornata del campionato di Serie D girone G. I cilentani arrivano alla sfida contro il Guidonia dopo una convincente vittoria sul proprio terreno di gioco contro il Sassari.

Le probabili formazioni

Mister Giampà dovrebbe avere tutti gli effettivi a disposizione, eccezion fatta per Kosovan, ancora fuori per squalifica; il tecnico calabrese dovrebbe affidarsi al 3-4-3, in porta Colella, in difesa Viscomi Gigliotti e Casella, sui due esterni Sognog e Coscia, al centro Salzano e Pitarresi, mentre in avanti tridente composto da Dambros Liurni e Prado.

I dubbi potrebbero variare a seconda degli under che scenderanno in campo, probabile l’impiego di Accetta dietro con Setola che prenderebbe il posto di Sognog, oppure in attacco potrebbe rivedersi Croce, ormai messo un po’ ai margini dell’undici titolare. Tanti i dubbi che verranno risolti solamente all’ultimo minuto, per un match che potrebbe essere un viatico importante per il finale di stagione.

L’avversaria

Il Guidonia dopo aver conquistato in settimana l’accesso alla finale di Coppa Italia, arriva alla sfida con la Gelbison in un periodo ottimo di forma, nelle ultime sette gare i laziali hanno ottenuto sei vittorie, intervallate solo dal ko in terra sarda sul campo della Sarrabus O. Il tecnico Ginestra, dal suo arrivo ha invertito la rotta per il Guidonia, rilanciandola fino ad arrivare a tre punti dalla vetta. Il calciatore più rappresentativo è Calí, attaccante classe 97, con 11 reti all’attivo in questa stagione.

Il Guidonia in casa ha subito una sola sconfitta nel derby contro il Cassino, per il resto lo Stadio “Comunale di Guidonia” si è rivelato un fortino invalicabile per tutti. Sale l’attesa per uno dei match clou della 26a giornata con le due squadre che si giocheranno tre punti fondamentali per il sogno promozione tra i professionisti.