Il Savoia batte il Cassino, la Gelbison conferma il primato

Un gol di Negro al 21’ della ripresa regala i tre punti al Savoia contro il Cassino. A far festa è anche la Gelbison che nell’anticipo del sabato aveva abbattuto per 3 a 1 il Latte Dolce Sassari, agguantando la vetta della classifica occupata dai laziali.

Questi ultimi, perdendo a Cardito contro la compagine di Torre Annunziata, restano fermi a 49 punti in classifica raggiunti proprio dalla formazione di Vallo della Lucania.

Domenica prossima una doppia sfida che può valere tanto per il prosieguo del torneo: il Cassino sarà impiegato contro la Sarnese, quarta forza del torneo, la Gelbison andrà a far visita al Guidonia, terza in classifica, distante solo tre punti dalla vetta.

Risultati

Gelbison – Sassari 3-1

Sarrabus O. – Real Monterotondo 2-1

Sarnese – Ilvamaddalena 2-1

Atletico Lodigiani – Paganese 3–1

Atletico Uri – Puteolana 3-0

Cynthialbalonga – Anzio 1-0

Olbia – Trastevere 3-0

Terracina – Guidonia 1-5

Savoia – Cassino 1-0

Classifica

Gelbison 49

Cassino 49

Guidonia 46

Sarnese 44

Puteolana 43

Paganese 42

Cynthialbalonga 37

Savoia 36

Trastevere 32

Anzio 30

Sassari 29

Real Monterotondo 28

Atl Uri 28

Olbia 27

Atl Lodigiani 26

Sarrabus O. 24

Ilvamaddalena 22

Terracina 22